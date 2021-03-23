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Из Новороссийска в Крым перебросили зенитно-ракетный полк ВДВ
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В Крыму стартовало тактическое учение с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского соединения ВДВ, сообщают в Минобороны России.
По информации ведомства, учение проходит на крымском полигоне Опук.
«Накануне подразделения полка были переброшены из Новороссийска на Крымский полуостров железнодорожным транспортом. В рамках учения подразделения отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий зенитным ракетным полком по прикрытию частей и подразделений соединения от ударов средств воздушного нападения условного противника в ходе десантно-штурмовых действий и противодесантной обороны морского побережья в условиях активного воздействия и применения средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов противника», – сказано в сообщении.
Российские военные отрабатывают в Крыму также » ведения боевых действий по захвату аэродрома, совершения маневра и овладения назначенным рубежом, а также обеспечении высадки главных сил соединения».
«Будут отработаны вопросы организации боевых действий по прикрытию подразделений соединения в ходе обороны участка морского побережья и выхода в район восстановления боеспособности, с проведением этапа боевой стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», – сообщают в Минобороны.
По данным ведомства, всего в учении задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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