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Из Новороссийска в Крым перебросили зенитно-ракетный полк ВДВ

20:54 вторник, 23 марта 2021
Из Новороссийска в Крым перебросили зенитно-ракетный полк ВДВ

фото © RT

В Крыму стартовало тактическое учение с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского соединения ВДВ, сообщают в Минобороны России.

По информации ведомства, учение проходит на крымском полигоне Опук.

«Накануне подразделения полка были переброшены из Новороссийска на Крымский полуостров железнодорожным транспортом. В рамках учения подразделения отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий зенитным ракетным полком по прикрытию частей и подразделений соединения от ударов средств воздушного нападения условного противника в ходе десантно-штурмовых действий и противодесантной обороны морского побережья в условиях активного воздействия и применения средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов противника», – сказано в сообщении.

Российские военные отрабатывают в Крыму также » ведения боевых действий по захвату аэродрома, совершения маневра и овладения назначенным рубежом, а также обеспечении высадки главных сил соединения».

«Будут отработаны вопросы организации боевых действий по прикрытию подразделений соединения в ходе обороны участка морского побережья и выхода в район восстановления боеспособности, с проведением этапа боевой стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», – сообщают в Минобороны.

По данным ведомства, всего в учении задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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