Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму за «водную блокаду» хотят получить в пять раз больше денег, чем было потрачено на мост ● Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис ● В Ялте опреснители построят прямо рядом с канализационными очистными сооружениями ● Все автомойки Симферополя используют дефицитную питьевую воду ● Еще три «мертвых» водохранилища могут появиться в Крыму
«Хвастаться нечем»: власти Крыма рассказали о притоках в водохранилища
фото © Крым.реалии
Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища полуострова не наблюдается.
Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения Крыма.
«По притокам в водохранилища особо хвастаться нечем. Ожидаем, что они изменятся, но за неделю они (притоки) не многим превышают суточный отбор. В течение ушедшей недели мы поднимали с западного направления 91 тысячу кубических метров воды. Работали насосные агрегаты, что нам позволило снизить подъем воды из симферопольских водохранилищ до 32-33 тысяч кубов воды в сутки», – рассказал Баженов.
В Министерстве ЖКХ правительства Крыма сообщили, что по состоянию на 19 марта, на «мертвом объеме» остаются Симферопольское и Загорское водохранилища.
На минувшей неделе крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков сообщил, что воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах практически нет. По информации властей Крыма, запасы водохранилищ Симферополя существенно не увеличиваются.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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