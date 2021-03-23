«Хвастаться нечем»: власти Крыма рассказали о притоках в водохранилища

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Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища полуострова не наблюдается.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения Крыма.

«По притокам в водохранилища особо хвастаться нечем. Ожидаем, что они изменятся, но за неделю они (притоки) не многим превышают суточный отбор. В течение ушедшей недели мы поднимали с западного направления 91 тысячу кубических метров воды. Работали насосные агрегаты, что нам позволило снизить подъем воды из симферопольских водохранилищ до 32-33 тысяч кубов воды в сутки», – рассказал Баженов.

В Министерстве ЖКХ правительства Крыма сообщили, что по состоянию на 19 марта, на «мертвом объеме» остаются Симферопольское и Загорское водохранилища.

На минувшей неделе крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков сообщил, что воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах практически нет. По информации властей Крыма, запасы водохранилищ Симферополя существенно не увеличиваются.

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