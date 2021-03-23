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Более полусотни военных самолетов проведут учения над Черным морем
Самолеты объединения ВВС и ПВО Южного военного округа совместно с морской авиацией Черноморского флота выполнят задачи во время учений в небе над Черным морем.
Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«Летному составу истребителей и бомбардировщиков Су-27СМ, Су-30СМ, Су-24М и Су-34 в ходе плановых летных тактических учений предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям, экипажи должны подтвердить способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях, а также полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью», – рассказал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.
Также летчики выполнят задачи по сопровождению корабельных ударных групп. Будут отработаны действия в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в Черном море.
Отработка проходит в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Проверка направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки сил ЮВО с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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