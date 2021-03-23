Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.3
воздух +5
море +9

Власть

Более полусотни военных самолетов проведут учения над Черным морем

10:19 вторник, 23 марта 2021

Самолеты объединения ВВС и ПВО Южного военного округа совместно с морской авиацией Черноморского флота выполнят задачи во время учений в небе над Черным морем.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Летному составу истребителей и бомбардировщиков Су-27СМ, Су-30СМ, Су-24М и Су-34 в ходе плановых летных тактических учений предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям, экипажи должны подтвердить способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях, а также полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью», – рассказал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Также летчики выполнят задачи по сопровождению корабельных ударных групп. Будут отработаны действия в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в Черном море.

Отработка проходит в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Проверка направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки сил ЮВО с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Четыре корабля НАТО находятся в акватории Черного моря. В Черном море находятся сразу четыре корабля НАТО.

В Украине испытают ракету, способную ударить по Евпатории. ВСУ проведут военные испытания крылатой ракеты, способной добить до Евпатории.

В морских учениях около Крыма примут участие 29 стран. В этом году в учениях будет задействовано более 30 кораблей и беспилотники Bayraktar TB2.

В Крыму подразделения ВДВ «захватили» вражеский аэродром. Более 350 военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в ходе учений «захватили» аэродром условного противника и плацдарм для высадки основных сил в Крыму.

Коронавирус в Крыму
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 22 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 23 марта

Какой сегодня праздник 23 марта фото

Сегодня, 23 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Водный кризис
Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис

Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис

Ситуация, по мнению властей, стабилизировалась.

Власть
По факту стройки в Форосском парке возбуждено уголовное дело

По факту стройки в Форосском парке возбуждено уголовное дело

Прокуратура выявила серьезные нарушения в Форосском парке.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации