Более полусотни военных самолетов проведут учения над Черным морем

Самолеты объединения ВВС и ПВО Южного военного округа совместно с морской авиацией Черноморского флота выполнят задачи во время учений в небе над Черным морем.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Летному составу истребителей и бомбардировщиков Су-27СМ, Су-30СМ, Су-24М и Су-34 в ходе плановых летных тактических учений предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям, экипажи должны подтвердить способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях, а также полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью», – рассказал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Также летчики выполнят задачи по сопровождению корабельных ударных групп. Будут отработаны действия в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в Черном море.

Отработка проходит в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Проверка направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки сил ЮВО с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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