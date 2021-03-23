Аксенов думает, что закрытие автомоек не улучшит график подачи воды в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на жалобы жителей Симферополя относительно работы автомоек в условиях дефицита воды на полуострове.

Он убежден, что, прекратив работу автомоек, график подачи воды населению не изменится.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

«Закрытие автомоек, не изменит в лучшую сторону график подачи воды», – отметил Аксенов.

По информации руководителя предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, если в июле-августе прошлого года автомойки потребляли 800 кубов воды в сутки, то по последним февральским замерам – 350 кубов в сутки.

«Это все автомойки Симферополя. Это абсолютно новая малая величина, которая ни на что не влияет», – пояснил Баженов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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