54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

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За 22 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 22 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 40 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 586 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 328 человек, выздоровевших за весь период – 34 359 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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