Все автомойки Симферополя используют дефицитную питьевую воду

Всего в крымской столице функционирует 120 моек для автомобилей.

Все 120 автомоек, функционирующие в Симферополе, используют для своих нужд питьевую воду. Об этом рассказала директор по сбыту ГУП «Вода Крыма» Ольга Рябенькая.

Она пояснила, что предприятие не подает техническую воду, поэтому на автомойках используют такую же жидкость, которая течет из кранов населения. При этом лишь 10% автомоек перешли на оборотное водоснабжение, используя воду по несколько раз.

Отмечается, что все мойки для автомобилей своевременно оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения. К ним легче применять санкции в случае отсутствия выплат – предупредив за сутки, юридическому лицу отключают воду. В ситуации с должниками из числа физлиц сложнее, так как о планируемом отключении их необходимо предупреждать за месяц.

Ранее сообщалось о том, что вода в водохранилищах Крыма продолжает убывать. Жители Симферополя, Симферопольского района и Бахчисарая получают воду по графику с лета прошлого года. Позднее жесткое ограничение водоснабжения началось в Ялте, Евпатории и Белогорске.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти обещают масштабные работы по замене сетей в Симферополе. Работы по замене водопроводных сетей стартуют на 14 участках в Симферополе.

В Алуште под мусоровозом провалился асфальт. В Алуште на улице Ялтинской в связи с прорывом водопровода на дороге размыло грунт. В появившийся провал заехал мусоровоз фирмы «Альтфатер».

«Большая» вода для Симферополя: что известно о новом крымском водоводе. Власти Крыма запустили Бештерек-Зуйский водозабор. Он обеспечивает водой Симферополь, потерявший недавно основные источники водоснабжения, из-за чего его жителям полгода подают воду по графику.

Власти Судака гарантировали долю Кайзеру, Магу и Бакалавру. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила конкурс на рекультивацию свалки в Судаке (полигон ТБО на трассе Судак – Богатовка в районе здания МЧС).