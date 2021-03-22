Во время рейда в Севастополе выявлено более 100 нелегальных мигрантов

В Севастополе полицейские подвели итоги мероприятий по противодействию незаконной миграции.

Комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант» проходил с 11 по 16 марта 2021 года на всей территории города.

В целевых проверках приняли участие полицейские отделов по вопросам миграции, участковые уполномоченные полиции, а также сотрудники служб и подразделений УМВД России по г. Севастополю.

В ходе мероприятий сотрудниками полиции раскрыто 14 преступлений в сфере миграционного законодательства, из них 12 – предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, 1 – ст. 322.2 УК РФ и 1 – ст. 327 УК РФ. Санкции указанных статей предусматривают крупные штрафы, а в некоторых случаях – лишение свободы на срок до 3 лет.

За время проведения проверок сотрудниками полиции выявлено 115 административных правонарушений миграционного законодательства. За нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации привлечено 43 иностранных гражданина, в отношении которых составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают административный штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а в некоторых случаях – административное выдворение за пределы Российской Федерации.

Кроме того, к административной ответственности по ст. 18.9 КоАП РФ привлечено 16 граждан РФ, допустивших незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан, а также не исполнивших обязанностей принимающей стороны в связи с осуществлением миграционного учета иностранных граждан. Максимальная санкция статьи предусматривает административный штраф до 500 тысяч рублей.

В результате проверок торговых и строящихся объектов привлечены к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ 25 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории Севастополя, также к административной ответственности привлечены 19 работодателей, незаконно привлекших их к трудовой деятельности.

За время проведения комплекса мероприятий на нарушителей миграционного законодательства наложены административные штрафы на общую сумму 181 тысяча рублей.

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