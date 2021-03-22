Власть
Власти обещают масштабные работы по замене сетей в Симферополе
Работы по замене водопроводных сетей стартуют на 14 участках в Симферополе.
Об этом в интервью телеканалу «Миллет» сообщила вице-премьер Крыма Светлана Маслова.
«У нас важная задача по устранению потерь в сетях по Симферополю. Хочу обратиться ко всем жителям города, чтобы они отнеслись с пониманием. Сейчас начнутся глобальные работы по перекладке сетей. Это 14 больших участков. Все практически будут проводится открытым способом», – сказала Маслова.
Она отметила, что это приведет к изменению схем движения автотранспорта и перераспределению пешеходных потоков. «Где-то будут перебои с водоснабжением даже по графику. Мы сразу просим с пониманием подойти к этой проблеме. Для нас ликвидация потерь в сетях – это очень важный вопрос, который позволит стабилизировать ситуацию с водой, в том числе и с подачей горячей воды», – добавила вице-премьер.
По состоянию на май прошлого года потери воды в сетях в Симферополя доходили до 55%. Нормативный показатель потери воды в сетях – 30%. При этом процент износа сетей достигает 80%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Большая» вода для Симферополя: что известно о новом крымском водоводе. Власти Крыма запустили Бештерек-Зуйский водозабор. Он обеспечивает водой Симферополь, потерявший недавно основные источники водоснабжения, из-за чего его жителям полгода подают воду по графику.
Власти Судака гарантировали долю Кайзеру, Магу и Бакалавру. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила конкурс на рекультивацию свалки в Судаке (полигон ТБО на трассе Судак – Богатовка в районе здания МЧС).
Графики подачи воды в Крыму никто отменять не собирается. Вода в Симферополе по-прежнему будет подаваться по графику, но к концу года ситуация может измениться к лучшему.
Специалисты считают решение строить в Крыму опреснители опасным. Несмотря на систематические заявления региональных властей о том, что решение по строительству опреснителей в Крыму принято окончательно, федеральные чиновники не спешат открыто его поддерживать.
В Крыму опять растет число новых заражений
За 21 марта на территории Республики Крым подтверждено 56 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ученый предрек Крыму многочисленные оползни
В субботу в Черноморском регионе, а также в странах Средиземноморья наблюдалось большое число подземных толчков. По данным Сейсмомониторинга, сила толчков не была высокой – от 2 до 3 баллов.
Какой сегодня праздник 22 марта фото
Сегодня, 22 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Авария со свадебным кортежем в Крыму попала на видео
Легковушка протаранила минивен в Советском районе Крыма. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, пострадали два человека.
вчера
Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов видео
Министр культуры Крыма назвала керченских грифонов орлольвами, которые охраняют ворота в ад.