Власти обещают масштабные работы по замене сетей в Симферополе

Работы по замене водопроводных сетей стартуют на 14 участках в Симферополе.

Об этом в интервью телеканалу «Миллет» сообщила вице-премьер Крыма Светлана Маслова.

«У нас важная задача по устранению потерь в сетях по Симферополю. Хочу обратиться ко всем жителям города, чтобы они отнеслись с пониманием. Сейчас начнутся глобальные работы по перекладке сетей. Это 14 больших участков. Все практически будут проводится открытым способом», – сказала Маслова.

Она отметила, что это приведет к изменению схем движения автотранспорта и перераспределению пешеходных потоков. «Где-то будут перебои с водоснабжением даже по графику. Мы сразу просим с пониманием подойти к этой проблеме. Для нас ликвидация потерь в сетях – это очень важный вопрос, который позволит стабилизировать ситуацию с водой, в том числе и с подачей горячей воды», – добавила вице-премьер.

По состоянию на май прошлого года потери воды в сетях в Симферополя доходили до 55%. Нормативный показатель потери воды в сетях – 30%. При этом процент износа сетей достигает 80%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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