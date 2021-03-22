Водный кризис
Развитие сюжета: Все автомойки Симферополя используют дефицитную питьевую воду ● Еще три «мертвых» водохранилища могут появиться в Крыму ● Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря ● «Большая» вода для Симферополя: что известно о новом крымском водоводе ● Графики подачи воды в Крыму никто отменять не собирается
В Ялте опреснители построят прямо рядом с канализационными очистными сооружениями
фото © vladmuz.ru
Власти не хотят прислушиваться к мнению горожан.
Стали известны подробности строительства опреснительной установки, которая призвана исправить возникший кризис с водоснабжением Южного берега Крыма в курортный сезон, передает телеканал «Крым24».
По информации издания, первый опреснитель появится в Ялте на территории грузового порта. Прямо рядом с этим местом расположены городские канализационные очистные сооружения.
Объект станет своеобразной «подушкой безопасности» в критические моменты, поскольку постоянно пользоваться опресненной водой не планируется. Вместе с тем на строительство такой резервной установки выделяется около трех миллиардов рублей.
Ранее СМИ направили информационный запрос в республиканское министерство ЖКХ по этому поводу. Однако в присланном ответе не оказалось никаких данных о том, кто занимается проектированием такого важного объекта, сколько средств выделено на подготовку проектной документации, а также каким образом был выбран проектировщик.
Тем временем ялтинцы собирают подписи, выступая категорически против потребления очищенной морской воды. Ученые также считают, что такие дорогостоящие объекты не спасут Крым от засухи.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
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«Большая» вода для Симферополя: что известно о новом крымском водоводе. Власти Крыма запустили Бештерек-Зуйский водозабор. Он обеспечивает водой Симферополь, потерявший недавно основные источники водоснабжения, из-за чего его жителям полгода подают воду по графику.
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В Ялте опреснители построят прямо рядом с канализационными очистными сооружениями
Власти не хотят прислушиваться к мнению горожан.
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