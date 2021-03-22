В Ялте опреснители построят прямо рядом с канализационными очистными сооружениями

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Власти не хотят прислушиваться к мнению горожан.

Стали известны подробности строительства опреснительной установки, которая призвана исправить возникший кризис с водоснабжением Южного берега Крыма в курортный сезон, передает телеканал «Крым24».

По информации издания, первый опреснитель появится в Ялте на территории грузового порта. Прямо рядом с этим местом расположены городские канализационные очистные сооружения.

Объект станет своеобразной «подушкой безопасности» в критические моменты, поскольку постоянно пользоваться опресненной водой не планируется. Вместе с тем на строительство такой резервной установки выделяется около трех миллиардов рублей.

Ранее СМИ направили информационный запрос в республиканское министерство ЖКХ по этому поводу. Однако в присланном ответе не оказалось никаких данных о том, кто занимается проектированием такого важного объекта, сколько средств выделено на подготовку проектной документации, а также каким образом был выбран проектировщик.

Тем временем ялтинцы собирают подписи, выступая категорически против потребления очищенной морской воды. Ученые также считают, что такие дорогостоящие объекты не спасут Крым от засухи.

В тексте использованы материалы: Форпост

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