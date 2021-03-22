Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +4
море +9

Водный кризис

В Ялте опреснители построят прямо рядом с канализационными очистными сооружениями

16:22 понедельник, 22 марта 2021
Ялта
В Ялте опреснители построят прямо рядом с канализационными очистными сооружениями

фото © vladmuz.ru

Власти не хотят прислушиваться к мнению горожан.

Стали известны подробности строительства опреснительной установки, которая призвана исправить возникший кризис с водоснабжением Южного берега Крыма в курортный сезон, передает телеканал «Крым24».

По информации издания, первый опреснитель появится в Ялте на территории грузового порта. Прямо рядом с этим местом расположены городские канализационные очистные сооружения.

Объект станет своеобразной «подушкой безопасности» в критические моменты, поскольку постоянно пользоваться опресненной водой не планируется. Вместе с тем на строительство такой резервной установки выделяется около трех миллиардов рублей.

Ранее СМИ направили информационный запрос в республиканское министерство ЖКХ по этому поводу. Однако в присланном ответе не оказалось никаких данных о том, кто занимается проектированием такого важного объекта, сколько средств выделено на подготовку проектной документации, а также каким образом был выбран проектировщик.

Тем временем ялтинцы собирают подписи, выступая категорически против потребления очищенной морской воды. Ученые также считают, что такие дорогостоящие объекты не спасут Крым от засухи.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще три «мертвых» водохранилища могут появиться в Крыму. Несмотря на обильные осадки, запасы пресной воды на полуострове продолжают сокращаться.

Власти обещают масштабные работы по замене сетей в Симферополе. Работы по замене водопроводных сетей стартуют на 14 участках в Симферополе.

В Алуште под мусоровозом провалился асфальт. В Алуште на улице Ялтинской в связи с прорывом водопровода на дороге размыло грунт. В появившийся провал заехал мусоровоз фирмы «Альтфатер».

«Большая» вода для Симферополя: что известно о новом крымском водоводе. Власти Крыма запустили Бештерек-Зуйский водозабор. Он обеспечивает водой Симферополь, потерявший недавно основные источники водоснабжения, из-за чего его жителям полгода подают воду по графику.

Водный кризис
Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис

Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис

Ситуация, по мнению властей, стабилизировалась.

Водный кризис
В Ялте опреснители построят прямо рядом с канализационными очистными сооружениями

В Ялте опреснители построят прямо рядом с канализационными очистными сооружениями

Власти не хотят прислушиваться к мнению горожан.

Происшествия
В Ялте камнепад разрушил Боткинскую тропу, она закрыта для посещений

В Ялте камнепад разрушил Боткинскую тропу, она закрыта для посещений фото

Сильная непогода на прошлой неделе серьезно повредила Штангеевскую тропу, из-за чего пешеходный маршрут стал опасным для жизни и не рекомендуется к посещению.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять растет число новых заражений

В Крыму опять растет число новых заражений

За 21 марта на территории Республики Крым подтверждено 56 новых случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации