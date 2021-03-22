В Ялте камнепад разрушил Боткинскую тропу, она закрыта для посещений

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Сильная непогода на прошлой неделе серьезно повредила Штангеевскую тропу, из-за чего пешеходный маршрут стал опасным для жизни и не рекомендуется к посещению.

Об этом сообщается в официальных соцсетях ФГБУ «Заповедный Крым».

«В ночь с 16 на 17 марта камнепад разрушил часть ограждения на узком участке Штангеевской тропы под живописной отвесной скалой, - поясняется в Instagram-канале дирекции крымских заповедников. – Администрация предприняла все возможные меры по ликвидации последствий непогоды. Однако, по состоянию на 22 марта 2021 года, часть Штангеевской тропы не отвечает требованиям безопасности. Посещение может быть опасно для жизни».

В связи с этим администрация учреждения настоятельно рекомендует воздержаться от посещения эколого-просветительского маршрута «Экологическое кольцо» Ялтинского горно-лесного заповедника, в который входят Боткинская и Штангеевская тропы.

Ограничения продлятся до особого распоряжения и касаются всех групп населения, особенно местных жителей, которые получили разрешение на посещение территории заповедника.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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