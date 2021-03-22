Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +4
море +9

Происшествия

В Ялте камнепад разрушил Боткинскую тропу, она закрыта для посещений

16:12 понедельник, 22 марта 2021
Ялта
В Ялте камнепад разрушил Боткинскую тропу, она закрыта для посещений

фото © summerhotels.ru

Сильная непогода на прошлой неделе серьезно повредила Штангеевскую тропу, из-за чего пешеходный маршрут стал опасным для жизни и не рекомендуется к посещению.

Об этом сообщается в официальных соцсетях ФГБУ «Заповедный Крым».

«В ночь с 16 на 17 марта камнепад разрушил часть ограждения на узком участке Штангеевской тропы под живописной отвесной скалой, - поясняется в Instagram-канале дирекции крымских заповедников. – Администрация предприняла все возможные меры по ликвидации последствий непогоды. Однако, по состоянию на 22 марта 2021 года, часть Штангеевской тропы не отвечает требованиям безопасности. Посещение может быть опасно для жизни».

В связи с этим администрация учреждения настоятельно рекомендует воздержаться от посещения эколого-просветительского маршрута «Экологическое кольцо» Ялтинского горно-лесного заповедника, в который входят Боткинская и Штангеевская тропы.

Ограничения продлятся до особого распоряжения и касаются всех групп населения, особенно местных жителей, которые получили разрешение на посещение территории заповедника.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Водитель Mitsubishi пытался скрыться после столкновения с Harley-Davidson в Крыму. Полицейские задержали водителя легковушки, который сбил мотоциклиста и сбежал с места ДТП.

Авария со свадебным кортежем в Крыму попала на видео. Легковушка протаранила минивен в Советском районе Крыма. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, пострадали два человека.

Ялтинец сбил 10-летнего ребенка и сбежал с места ДТП. Ялтинец сбил находившегося на дороге без присмотра родителей 10-летнего ребенка.

Крымчан предупредили об опасности WhatsApp. Платформа получит доступ к частной жизни граждан.

Водный кризис
Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис

Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис

Ситуация, по мнению властей, стабилизировалась.

Водный кризис
В Ялте опреснители построят прямо рядом с канализационными очистными сооружениями

В Ялте опреснители построят прямо рядом с канализационными очистными сооружениями

Власти не хотят прислушиваться к мнению горожан.

Происшествия
В Ялте камнепад разрушил Боткинскую тропу, она закрыта для посещений

В Ялте камнепад разрушил Боткинскую тропу, она закрыта для посещений фото

Сильная непогода на прошлой неделе серьезно повредила Штангеевскую тропу, из-за чего пешеходный маршрут стал опасным для жизни и не рекомендуется к посещению.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять растет число новых заражений

В Крыму опять растет число новых заражений

За 21 марта на территории Республики Крым подтверждено 56 новых случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации