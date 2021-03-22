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В Симферополе 250 школьников вступили в ряды «ЮНАРМИИ»
В Симферополе 250 крымских школьников торжественно вступили в ряды «молодежной патриотичной организации России ЮНАРМИЯ».
Учащиеся стали членами организации в ходе смотра юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым в рамках проекта «Юнармия. Мы – дети Крымской весны».
После торжественной клятвы юнармейцам вручили традиционный атрибут - красные береты.
- Завершилось мероприятие выступлением Краснознаменного ансамбля песни и пляски Черноморского Флота, - сообщает пресс-служба Крымпатриотцентра.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
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