В Симферополе 250 школьников вступили в ряды «ЮНАРМИИ»

В Симферополе 250 крымских школьников торжественно вступили в ряды «молодежной патриотичной организации России ЮНАРМИЯ».

Учащиеся стали членами организации в ходе смотра юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым в рамках проекта «Юнармия. Мы – дети Крымской весны».

После торжественной клятвы юнармейцам вручили традиционный атрибут - красные береты.

- Завершилось мероприятие выступлением Краснознаменного ансамбля песни и пляски Черноморского Флота, - сообщает пресс-служба Крымпатриотцентра.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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