Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +5
море +9

Власть

В Симферополе 250 школьников вступили в ряды «ЮНАРМИИ»

15:26 понедельник, 22 марта 2021

В Симферополе 250 крымских школьников торжественно вступили в ряды «молодежной патриотичной организации России ЮНАРМИЯ».

Учащиеся стали членами организации в ходе смотра юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым в рамках проекта «Юнармия. Мы – дети Крымской весны».

После торжественной клятвы юнармейцам вручили традиционный атрибут - красные береты.

- Завершилось мероприятие выступлением Краснознаменного ансамбля песни и пляски Черноморского Флота, - сообщает пресс-служба Крымпатриотцентра.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Путин не против, чтобы в Херсонесе появился детский лагерь. Президент России Владимир Путин обсудит с руководителями профильных ведомств и властями Севастополя возможность открытия филиала МДЦ «Артек» – детского центра «Корсунь» – на территории археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Больше тысячи крымчан в школах и детсадах находятся на COVID-карантине. В Республике Крым больше тысячи учащихся школ и воспитанников в детских садах остаются на карантине из-за новой коронавирусной инфекции.

В Крыму подростки массово уродуют памятники ВОВ. По Крыму среди подростков прокатилась волна вандализма в отношении памятников Второй мировой войны.

В России раскритиковали уровень образования в Крыму. Республика Крым заняла 71 место из 85 в рейтинге сводных показателей Рособрандзора с результатом 35,2 баллов из 100, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять растет число новых заражений

В Крыму опять растет число новых заражений

За 21 марта на территории Республики Крым подтверждено 56 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Ученый предрек Крыму многочисленные оползни

Ученый предрек Крыму многочисленные оползни

В субботу в Черноморском регионе, а также в странах Средиземноморья наблюдалось большое число подземных толчков. По данным Сейсмомониторинга, сила толчков не была высокой – от 2 до 3 баллов.

Общество
Какой сегодня праздник 22 марта

Какой сегодня праздник 22 марта фото

Сегодня, 22 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов

Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов видео

Министр культуры Крыма назвала керченских грифонов орлольвами, которые охраняют ворота в ад.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации