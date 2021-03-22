Происшествия
В Севастополе повысилась раскрываемость преступлений
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Полицейские надеются, что с появлением собственной лаборатории ДНК-анализа ситуация еще улучшится.
Лаборатория, уже приступившая к работе, предназначена для проведения экспертиз и исследований тканей и выделений человека и животных. Размещается она в здании экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) УМВД по г. Севастополю на ул. Хрусталева, 42-А. Ее открытию предшествовал ремонт. В составе ЭКЦ создано профильное отделение, сотрудники которого прошли стажировку в других регионах России. Правоохранители надеются, что все это позволит значительно улучшить раскрываемость преступлений.
Как мы сообщали ранее, уровень преступности в Севастополе в 2020 году заметно вырос. При этом 57% преступлений составляют преступления против собственности (в 2019 году их было 54,6%). Доля преступлений против личности, напротив, уменьшилась с 12,6 в 2019-м до 11,6% в 2020-м. А умышленных убийств и покушений на убийство стало меньше на целых 17,7%. Об этом говорится в информационно-аналитической записке УМВД, предоставленной в Заксобрание Севастополя в рамках контрольной деятельности депутатов.
Очень неплохо выглядит и динамика раскрываемости преступлений: их в 2020 году было раскрыто и расследовано 2528, что на 14% (или 310 преступлений) больше, чем в 2019 году.
«Активизировалась работа практически всех подразделений Управления по выявлению лиц, причастных к противоправной деятельности. По динамике прироста задержанных за преступления лиц Севастополь занимает лидирующее место среди других субъектов Российской Федерации (+18,6%, Россия: -3,6%)», - сообщается в записке.
В тексте использованы материалы: Форпост
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