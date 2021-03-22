В Севастополе ожидают уничтожение еще одного культурного наследия

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В районе бухты Круглой в Гагаринском районе Севастополя появится база отдыха из 7 четырехэтажных корпусов с соответствующей инфраструктурой - игровые и зоны отдыха, бассейн, дорожки, газоны, парковки и т.д.

Акт государственной экспертизы, положительно оценивающий перспективы такого девелопмента, опубликован на сайте Управления охраны объектов культурного наследия.

Под строительство отведены земельные участки с кадастровыми номерами 91:04:001002:45, 91:02:001002:262. Помимо строительства, территорию благоустроят внутриквартальными проездами, тротуарами и площадками: хозяйственными, игровыми и для отдыха.

На исследуемой территории, в том числе в границах ОКН «Участки межевых стен в бухте Песчаной» и выявленных ОКН «Фрагмент северной поперечной дороги», «Фрагменты межевых и плантажных стен» проектом строительства предусматривается значительный объем земляных работ. «Указанная строительная деятельность приведет практически к полному уничтожению перечисленных объектов культурного наследия», - говорится в акте госэкспертизы.

Интересно, что в акте госэкспертизы отмечается – за один год Севастополь утратил две античные стены. Как подчеркивают эксперты, ОКН в районе будущего строительства представляет собой сохранившийся участок межевой системы земельных наделов хоры Херсонеса Таврического. Памятник был открыт и впервые обследован в ходе проведения археологических разведок в 2018 году на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Челнокова, 19а.

Всего в момент открытия было выявлено 6 межевых стен. Однако в ходе полевого обследования, проведенного в 2019 году экспедицией Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», для подготовки включения выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, было обнаружено лишь 4 стенки.

«Две стенки из первоначально выявленных вероятно были уничтожены при проведении здесь строительных или планировочных работ», - говорится в акте госэкспертизы.

Экспертиза дает положительную оценку проекта строительства, при учете проведения мероприятий по сохранению ОКН. А именно: рабочие должны быть ознакомлены с информацией о наличии ОКН на территории строительства, информация о недопустимости случайного или умышленного повреждения должна быть доведена «под роспись», также необходимо провести охранные археологические раскопки на территории ОКН.

Напомним, ранее стало известно, что проект новой железнодорожной ветки в обход Свято-Климентовского монастыря предполагает прокладку тоннелей через храмовый пещерный комплекс Загайтанской скалы и, соответственно, уничтожение уникальных пещерных монастырей, фресок, неисследованных объектов и неопределенного количества других исторических и культурных ценностей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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