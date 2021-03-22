В Севастополе ищут инвестора для строительства нового цирка

Новое здание Росгосцирка может появиться на территории развивающегося района города.

Власти Севастополя рассматривают возможность появления в городе стационарного здания цирка. Если идея строительства нового объекта будет поддержана руководством Росгосцирка, за ним должно последовать перемещение существующего учреждения с занимаемой им территории на улице Пожарова.

«Сейчас ведем переговоры. Для этого нужна подходящая площадка, но, конечно же, не в центре города, а где-то в новой части, которая будет развиваться. Как только подобное решение будет принято и земельный участок будет определен, я думаю, мы перейдем к переговорам о переносе этого объекта и планированию здесь развития спортивного кластера», – заявил губернатор Михаил Развожаев в ходе посещения «СОК имени 200-летия Севастополя»

Напомним, что незаконно отобранную землю в Ленинском районе города севастопольскому цирку вернули в 2016 году. Земельный участок ориентировочной площадью 14.100 квадратных метров был передан распоряжением правительства города от 9 июня 2016 года.

Затем вместо старой ржавой конструкции купола цирка был возведен современный цирковой шатер – точно такой же, как стоит в Монте-Карло.

Бывший директор цирка Владимир Ульянов рассказывал, что покрытие купола сшито по итальянской технологии специально для Севастополя из французских материалов.

Как сообщалось, 13 апреля 2017 года, на тот момент директор учреждения подтвердил готовность Росгосцирка и заинтересованность Минкультуры РФ строить современный цирковой концертный комплекс в Севастополе. Однако такое решение резко раскритиковал сын Юрия Никулина – директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, заявивший, что строительство стационарного цирка в Севастополе – это выбрасывание денег на ветер.

В феврале 2019 года с подобной инициативой выступал глава Росгосцирка Сергей Беляков. Появление в курортном городе с населением свыше 600 тысяч человек стационарного учреждения, по его мнению, позволило бы не только расширить сеть Росгосцирка, но и увеличить аудиторию. Однако Владимир Мединский, возглавлявший тогда Министерство культуры РФ, ответил, что строительство нового цирка в Севастополе нецелесообразно, пока в порядок не приведены уже существующие учреждения.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стадион 200-летия Севастополя откроют этим летом. Реконструкция уникального для Севастополя спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя идет по графику, и уже этим летом часть объектов станет доступной для спортсменов и горожан.

В Крыму пообещали начать сборку электромобилей. Минэкономразвития России намерено сделать Крым пилотной площадкой для производства экологических автомобилей.

Власти хотят застроить западный Крым гостиницами и пансионатами. Министерство экономического развития России анонсировало строительство инфраструктуры для круизных перевозок в Крыму и создание туристического кластера на западе полуострова.

Некие инвесторы снова предложили построить в Крыму торговый хаб. Крупный оптово-розничный центр предложили построить инвесторы в Симферопольском районе.