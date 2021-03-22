В Севастополе ежегодно рождаются один-два ребенка с синдромом Дауна

За последние годы в Севастополе уменьшилось количество детей, рожденных с синдромом Дауна.

Об этом сообщила врач-генетик медико-генетической консультации с генетической лабораторией ГБУЗС «Городская больница №5-ЦОЗМиР» Галина Коджаева.

«Последние годы у нас рождается один-два ребенка с синдромом Дауна в год, – заявила она. – Если пара принимает решение рожать ребенка с синдромом Дауна, они забирают его в семью. Отказов от таких детей сейчас нет».

По словам Коджаевой, в настоящее время обследование беременных женщин стало более обширным. Они проходят первый скрининг на хромосомные патологии с 11 до 14 неделю – на синдром Дауна, на синдром Эдвардса и синдром Патау. «Если считать общее соотношение, то на 800 малышей может родиться один такой ребенок», – отметила врач-генетик.

Синдром Дауна – генетическая аномалия, которая объясняется утроением 21 хромосомы. Для данного заболевания характерны лицевые изменения, могут быть пороки развития внутренних органов.

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