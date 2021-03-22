Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +5
море +9

Здоровье

В Севастополе ежегодно рождаются один-два ребенка с синдромом Дауна

13:32 понедельник, 22 марта 2021
Севастополь

За последние годы в Севастополе уменьшилось количество детей, рожденных с синдромом Дауна.

Об этом сообщила врач-генетик медико-генетической консультации с генетической лабораторией ГБУЗС «Городская больница №5-ЦОЗМиР» Галина Коджаева.

«Последние годы у нас рождается один-два ребенка с синдромом Дауна в год, – заявила она. – Если пара принимает решение рожать ребенка с синдромом Дауна, они забирают его в семью. Отказов от таких детей сейчас нет».

По словам Коджаевой, в настоящее время обследование беременных женщин стало более обширным. Они проходят первый скрининг на хромосомные патологии с 11 до 14 неделю – на синдром Дауна, на синдром Эдвардса и синдром Патау. «Если считать общее соотношение, то на 800 малышей может родиться один такой ребенок», – отметила врач-генетик.

Синдром Дауна – генетическая аномалия, которая объясняется утроением 21 хромосомы. Для данного заболевания характерны лицевые изменения, могут быть пороки развития внутренних органов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус: оперативная сводка по Севастополю. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 20 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 19 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять растет число новых заражений

В Крыму опять растет число новых заражений

За 21 марта на территории Республики Крым подтверждено 56 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Ученый предрек Крыму многочисленные оползни

Ученый предрек Крыму многочисленные оползни

В субботу в Черноморском регионе, а также в странах Средиземноморья наблюдалось большое число подземных толчков. По данным Сейсмомониторинга, сила толчков не была высокой – от 2 до 3 баллов.

Общество
Какой сегодня праздник 22 марта

Какой сегодня праздник 22 марта фото

Сегодня, 22 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов

Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов видео

Министр культуры Крыма назвала керченских грифонов орлольвами, которые охраняют ворота в ад.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации