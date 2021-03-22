Здоровье
В Севастополе ежегодно рождаются один-два ребенка с синдромом Дауна
За последние годы в Севастополе уменьшилось количество детей, рожденных с синдромом Дауна.
Об этом сообщила врач-генетик медико-генетической консультации с генетической лабораторией ГБУЗС «Городская больница №5-ЦОЗМиР» Галина Коджаева.
«Последние годы у нас рождается один-два ребенка с синдромом Дауна в год, – заявила она. – Если пара принимает решение рожать ребенка с синдромом Дауна, они забирают его в семью. Отказов от таких детей сейчас нет».
По словам Коджаевой, в настоящее время обследование беременных женщин стало более обширным. Они проходят первый скрининг на хромосомные патологии с 11 до 14 неделю – на синдром Дауна, на синдром Эдвардса и синдром Патау. «Если считать общее соотношение, то на 800 малышей может родиться один такой ребенок», – отметила врач-генетик.
Синдром Дауна – генетическая аномалия, которая объясняется утроением 21 хромосомы. Для данного заболевания характерны лицевые изменения, могут быть пороки развития внутренних органов.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус: оперативная сводка по Севастополю. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 20 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 19 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму опять растет число новых заражений
За 21 марта на территории Республики Крым подтверждено 56 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ученый предрек Крыму многочисленные оползни
В субботу в Черноморском регионе, а также в странах Средиземноморья наблюдалось большое число подземных толчков. По данным Сейсмомониторинга, сила толчков не была высокой – от 2 до 3 баллов.
Какой сегодня праздник 22 марта фото
Сегодня, 22 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции
Правоохранители задержали троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
19 марта
Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов видео
Министр культуры Крыма назвала керченских грифонов орлольвами, которые охраняют ворота в ад.