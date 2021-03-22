В Севастополе более чем в три раза выросли объемы строительства

Крымстат сообщает о строительной деятельности в городе Севастополе за январь-февраль 2021 года.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за январь-февраль 2021 г. предприятиями и организациями г. Севастополя, составил 1719,7 млн. рублей, что в 3,3 раза больше (в сопоставимых ценах), чем за соответствующий период предыдущего года.

Крупными и средними организациями (без субъектов малого предпринимательства) за январь-февраль отчетного года выполнено работ на сумму 604,6 млн. рублей, что в 3,2 раза больше объема соответствующего периода прошлого года.

На строительство инженерных сооружений пришлось 43,8% общего объема выполненных строительных работ. Специализированные строительные работы составили 2,6%.

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