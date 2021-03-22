В Крыму за «водную блокаду» хотят получить в пять раз больше денег, чем было потрачено на мост

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Ущерб, нанесенный Крыму из-за «организованной Киевом водной блокады полуострова», уже составляет один триллион рублей. Данная сумма не окончательная, «специалисты» продолжают производить подсчеты.

Об этом рассказал первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс в эфире радио «Спутник в Крыму».

Кстати, озвученная сумма в пять раз больше, чем все что было потрачено на строительство Крымского моста.

Общество«Мы сегодня завершаем подсчет (ущерба – ред.). Это вопросы, связанные с уничтожением Северо-Крымского канала, экономическим и экологическим ущербом, затратами на добычу воды из подземных источников и ее подачу и так далее. Думаю, выйдем на серьезную цифру. То, что подсчитано на сегодня – уже более триллиона рублей. Притом еще не все позиции подсчитаны до конца», – сказал Фикс.

Он отметил, что помимо прямого материального ущерба, «в сумму иска войдет недополученная Крымом выгода из-за перекрытия Северо-Крымского канала, в первую очередь в отрасли сельского хозяйства».

«Мы попросили специалистов ученых, юристов, которые занимаются международным правом и экономической юриспруденцией, чтобы они помогли подготовить нам соответствующие иски, как в наши суды, так и в международные судебные инстанции ООН, Евросоюза. Также мы попросили специалистов уголовного права, чтобы они помогли подготовить документы для передачи в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовных дел против тех лиц, которые принимали решение по перекрытию Северо-Крымского канал», – добавил первый вице-спикер парламента Крыма.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил подготовить иск к организаторам водной блокады полуострова. Специалисты занялись подсчетом ущерба, нанесенного полуострову в результате действий Киева. Также юристы готовят материалы в следственные органы РФ для возбуждения уголовных дел в отношении организаторов водной блокады.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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