Водный кризис
Развитие сюжета: Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис ● В Ялте опреснители построят прямо рядом с канализационными очистными сооружениями ● Все автомойки Симферополя используют дефицитную питьевую воду ● Еще три «мертвых» водохранилища могут появиться в Крыму ● Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря
В Крыму за «водную блокаду» хотят получить в пять раз больше денег, чем было потрачено на мост
фото © Новости Крыма
Ущерб, нанесенный Крыму из-за «организованной Киевом водной блокады полуострова», уже составляет один триллион рублей. Данная сумма не окончательная, «специалисты» продолжают производить подсчеты.
Об этом рассказал первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс в эфире радио «Спутник в Крыму».
Кстати, озвученная сумма в пять раз больше, чем все что было потрачено на строительство Крымского моста.
Общество«Мы сегодня завершаем подсчет (ущерба – ред.). Это вопросы, связанные с уничтожением Северо-Крымского канала, экономическим и экологическим ущербом, затратами на добычу воды из подземных источников и ее подачу и так далее. Думаю, выйдем на серьезную цифру. То, что подсчитано на сегодня – уже более триллиона рублей. Притом еще не все позиции подсчитаны до конца», – сказал Фикс.
Он отметил, что помимо прямого материального ущерба, «в сумму иска войдет недополученная Крымом выгода из-за перекрытия Северо-Крымского канала, в первую очередь в отрасли сельского хозяйства».
«Мы попросили специалистов ученых, юристов, которые занимаются международным правом и экономической юриспруденцией, чтобы они помогли подготовить нам соответствующие иски, как в наши суды, так и в международные судебные инстанции ООН, Евросоюза. Также мы попросили специалистов уголовного права, чтобы они помогли подготовить документы для передачи в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовных дел против тех лиц, которые принимали решение по перекрытию Северо-Крымского канал», – добавил первый вице-спикер парламента Крыма.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил подготовить иск к организаторам водной блокады полуострова. Специалисты занялись подсчетом ущерба, нанесенного полуострову в результате действий Киева. Также юристы готовят материалы в следственные органы РФ для возбуждения уголовных дел в отношении организаторов водной блокады.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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