В Крыму выросли продажи автомобилей в кредит

Согласно данным одной из крупнейших крымских банковских организаций, крымчане приобрели транспортные средства в кредит на 187 миллионов рублей с начала 2021 года.

При этом 636 000 рублей — средняя сумма кредита.

Прошлый год также был успешным для приобретения автомобилей в залог для жителей Крыма — они оформили более 2000 кредитов на 1,3 миллиарда рублей. Эти данные превышают показатели 2019 года в несколько раз.

Крымские автомобилисты отдавали предпочтение моделям таких брендов, как: KIA, Hyundai и LADA. Они составили примерно 75% всех продаж. Средняя цена автомобиля, доступного для приобретения по льготной программе, составляет 985 000 рублей.

В Минпромторге объявили, что в 2021 году будет выделено свыше 16 миллиардов рублей с целью стимулирования спроса. Деньги распределят по специальным программам, одна из них будет способствовать повышению продаж транспортных средств физическим лицам через льготное автокредитирование. Для последнего планируется выделить 8,9 миллиарда рублей.

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