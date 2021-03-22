Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +8
море +9

Власть

В Крыму туристов отправят во времена Российской Империи

08:12 понедельник, 22 марта 2021
Судак
В Крыму туристов отправят во времена Российской Империи

фото © pixabay.com

В Судаке планируют нематериально (через звук, речь, видео и фотообразы) воссоздать атмосферу времен Российской империи.

Об этом рассказала журналистам руководитель проекта «История с географией» Ирина Данелян, отметив, что поддерживать реализацию проекта будет Фонд Президентских грантов.

Так, по словам Данелян, это будут иммерсивные экскурсии, «эффект погружения станет возможным благодаря специальным устройствам – аудиогидам».

«Это будут полностью самостоятельные экскурсии по городу. На аудиогид будет размещена вся необходимая информацию – от маршрута (например, пройдите до светофора, поверните налево) до записи речи, которая звучала на территории Судака в 18 -20 веках, чтобы погрузить туриста в атмосферу того времени», - говорит она, добавляя, что кроме всего прочего будет также музыкальное сопровождение и видео, фоторяд.

Руководители проекта отмечают, что именно в 18-20 веках, когда Крым был частью Российской империи, происходило становление Судака как города. В этот период здесь образовалась хорошая творческая среда.

«Если можно так выразиться, собралась богема того времени: академики, художники, композиторы, писатели. Местное сообщество было настолько интересным, что Айвазовский решил построить здесь дачу», - поясняет Данелян.

В тексте использованы материалы: МК

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ростуризме ожидают роста турпотока в Крым. В Ростуризме рассчитывают, что в 2021 году турпоток в Крым вернется к уровню до пандемии коронавируса, а также прогнозируют рост количества туристов на полуострове в пределах 10-15%.

Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов. Ежегодный туристический поток в Крым должен вырасти до 10 миллионов человек в ближайшие четыре года.

Российские туристы вновь получат кешбэк за отдых в Крыму. Стартовал третий этап Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок

Рост стоимости одного из отелей Крыма шокировал туристов. Размещение в одном из популярных отелей Крыма за последние два года выросло в цене. Причем рост стоимости оказался довольно существенным – почти 100%.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять растет число новых заражений

В Крыму опять растет число новых заражений

За 21 марта на территории Республики Крым подтверждено 56 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Ученый предрек Крыму многочисленные оползни

Ученый предрек Крыму многочисленные оползни

В субботу в Черноморском регионе, а также в странах Средиземноморья наблюдалось большое число подземных толчков. По данным Сейсмомониторинга, сила толчков не была высокой – от 2 до 3 баллов.

Общество
Какой сегодня праздник 22 марта

Какой сегодня праздник 22 марта фото

Сегодня, 22 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов

Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов видео

Министр культуры Крыма назвала керченских грифонов орлольвами, которые охраняют ворота в ад.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации