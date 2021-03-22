В Крыму туристов отправят во времена Российской Империи

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В Судаке планируют нематериально (через звук, речь, видео и фотообразы) воссоздать атмосферу времен Российской империи.

Об этом рассказала журналистам руководитель проекта «История с географией» Ирина Данелян, отметив, что поддерживать реализацию проекта будет Фонд Президентских грантов.

Так, по словам Данелян, это будут иммерсивные экскурсии, «эффект погружения станет возможным благодаря специальным устройствам – аудиогидам».

«Это будут полностью самостоятельные экскурсии по городу. На аудиогид будет размещена вся необходимая информацию – от маршрута (например, пройдите до светофора, поверните налево) до записи речи, которая звучала на территории Судака в 18 -20 веках, чтобы погрузить туриста в атмосферу того времени», - говорит она, добавляя, что кроме всего прочего будет также музыкальное сопровождение и видео, фоторяд.

Руководители проекта отмечают, что именно в 18-20 веках, когда Крым был частью Российской империи, происходило становление Судака как города. В этот период здесь образовалась хорошая творческая среда.

«Если можно так выразиться, собралась богема того времени: академики, художники, композиторы, писатели. Местное сообщество было настолько интересным, что Айвазовский решил построить здесь дачу», - поясняет Данелян.

В тексте использованы материалы: МК

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