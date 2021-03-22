В Крыму осудили виновников гибели двух детей от ядовитого газа

Индивидуальный предприниматель из Симферополя и его знакомый, признанные виновными в отравлении двух детей по неосторожности ядовитым газом фосфином, приговорены к различным срокам заключения в колонии-поселении.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Как рассказали в ведомстве, в ноябре прошлого года предприниматель решил провести дезинфекцию помещения, арендуемого им в пятиэтажном жилом доме. Для этого он купил специальный препарат и передал его своему знакомому, который разложил таблетки по помещению, закрыл вход и ушел.

В результате взаимодействия препарата с воздухом выделился ядовитый газ фосфин, который проник через полости в квартиру, расположенную на втором этаже дома.

Находившиеся на тот момент в квартире женщина и трое ее детей получили отравление. Двое детей - 10-месячный мальчик и восьмилетняя девочка - скончались.

Суд признал мужчин виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности отравление и смерть людей. Индивидуальный предприниматель получил 3 года, а его знакомый – 2 года и 6 месяцев колонии-поселения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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