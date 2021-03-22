В Крыму опять растет число новых заражений

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За 21 марта на территории Республики Крым подтверждено 56 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 21 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, при этом ни одного случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 41 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2190 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 6 человек, выздоровевших за весь период – 34 031 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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