Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму опять растет число новых заражений ● Коронавирус: оперативная сводка по Севастополю ● 53 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: данные за сутки ● 52 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
В Крым привезли еще немного вакцин
фото © Интерфакс
Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Республику Крым.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
«19 марта в Республику Крым поступило 3 100 доз иммунобиологического лекарственного препарата «Гам-Ковид-Вак». Мною подписан приказ о распределении вакцины по медицинским организациям Крыма, с учетом имеющихся остатков на текущую дату и активность записи населения», – написал Остапенко.
Министр отметил, что теперь вакцина будет поставляться и в одну из частных клиник. «Хочу подчеркнуть, что данную партию препарата клиника «Генезис» будет использовать для иммунизации прикрепленного к организации населения и в рамках обязательного медицинского страхования», – добавил Остапенко.
По данным минздрава, озвученным на последнем заседании оперштаба по противодействию коронавирусу 17 марта, в Крыму привито более 58 тысяч человек. В очереди на вакцинацию находилось порядка 28 тысяч человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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