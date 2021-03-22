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Коронавирус в Крыму

В Крым привезли еще немного вакцин

20:15 понедельник, 22 марта 2021
В Крым привезли еще немного вакцин

фото © Интерфакс

Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Республику Крым.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«19 марта в Республику Крым поступило 3 100 доз иммунобиологического лекарственного препарата «Гам-Ковид-Вак». Мною подписан приказ о распределении вакцины по медицинским организациям Крыма, с учетом имеющихся остатков на текущую дату и активность записи населения», – написал Остапенко.

Министр отметил, что теперь вакцина будет поставляться и в одну из частных клиник. «Хочу подчеркнуть, что данную партию препарата клиника «Генезис» будет использовать для иммунизации прикрепленного к организации населения и в рамках обязательного медицинского страхования», – добавил Остапенко.

По данным минздрава, озвученным на последнем заседании оперштаба по противодействию коронавирусу 17 марта, в Крыму привито более 58 тысяч человек. В очереди на вакцинацию находилось порядка 28 тысяч человек. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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