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Власть

В Госдуме разочарованы отказом Германии признать Крым российским

08:37 понедельник, 22 марта 2021

Власти Германии «разочаровывают своим отказом признать Крым российской территорией».

Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что Германия является по-настоящему демократическим государством, поэтому позиция их властей по непризнанию демократического выбора крымчан вызывает разочарование», — сказал Шеремет.

Депутат добавил, что «Крым воссоединился с РФ так же, как и некогда воссоеденились две части Германии».

«Когда-то мы поддержали объединение западной и восточной Германии. Надеемся, что в Германии помнят это и также поддержат крымчан», — сказал депутат.

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