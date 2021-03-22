Власть
В Госдуме разочарованы отказом Германии признать Крым российским
Власти Германии «разочаровывают своим отказом признать Крым российской территорией».
Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
«Мы исходим из того, что Германия является по-настоящему демократическим государством, поэтому позиция их властей по непризнанию демократического выбора крымчан вызывает разочарование», — сказал Шеремет.
Депутат добавил, что «Крым воссоединился с РФ так же, как и некогда воссоеденились две части Германии».
«Когда-то мы поддержали объединение западной и восточной Германии. Надеемся, что в Германии помнят это и также поддержат крымчан», — сказал депутат.
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