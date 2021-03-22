В ЕС заявили, что не нуждаются в российской вакцине «Спутник V»

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Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».

Об этом заявил глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, для достижения коллективного иммунитета Евросоюзу хватит четырех уже одобренных вакцин.

Он пояснил, что до июня в страны ЕС поставят от 300 до 350 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции нового типа. Таким образом, есть вероятность, что к середине июля удастся «достичь иммунитета на всем континенте», сказал Бретон.

При этом он отметил, что ЕС должен помочь России с производством вакцины «Спутника V», если это необходимо. По его словам, у России возникают проблемы с производством препарата, а россияне «с трудом получают доступ» к нему.

По последним официальным данным, в России было сделано около 7 миллионов прививок – в пересчете на душу населения это меньше, чем в большинстве стран ЕС.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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