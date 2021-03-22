Власть
Улицу в центре Симферополя закроют на ремонт почти на неделю
Улицу Жуковского в столице Крыма закроют для движения транспорта почти на неделю из-за ремонта дороги.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.
«Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 6.00 24 марта до 18.00 29 марта 2021 года на месте проведения работ», – говорится в сообщении.
Уточняется, что для движения будет закрыт участок ул. Жуковского от ул. Маяковского до ул. Александра Невского.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения ремонтных работ, департаментом городского хозяйства администрации Симферополя по согласованию с ГИБДД разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети. Движение автобусов муниципального маршрута регулярных перевозок №4 Неаполь Скифский – Льдозаводское будет осуществляться по улице Маяковского», – добавили в пресс-службе.
Администрация Симферополя попросила учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения по городу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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