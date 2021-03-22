Улицу в центре Симферополя закроют на ремонт почти на неделю

Улицу Жуковского в столице Крыма закроют для движения транспорта почти на неделю из-за ремонта дороги.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

«Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 6.00 24 марта до 18.00 29 марта 2021 года на месте проведения работ», – говорится в сообщении.

Уточняется, что для движения будет закрыт участок ул. Жуковского от ул. Маяковского до ул. Александра Невского.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения ремонтных работ, департаментом городского хозяйства администрации Симферополя по согласованию с ГИБДД разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети. Движение автобусов муниципального маршрута регулярных перевозок №4 Неаполь Скифский – Льдозаводское будет осуществляться по улице Маяковского», – добавили в пресс-службе.

Администрация Симферополя попросила учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения по городу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Все автомойки Симферополя используют дефицитную питьевую воду. Всего в крымской столице функционирует 120 моек для автомобилей.

Еще три «мертвых» водохранилища могут появиться в Крыму. Несмотря на обильные осадки, запасы пресной воды на полуострове продолжают сокращаться.

Власти обещают масштабные работы по замене сетей в Симферополе. Работы по замене водопроводных сетей стартуют на 14 участках в Симферополе.

В Алуште под мусоровозом провалился асфальт. В Алуште на улице Ялтинской в связи с прорывом водопровода на дороге размыло грунт. В появившийся провал заехал мусоровоз фирмы «Альтфатер».