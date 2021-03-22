Сотрудники ФСБ задержали феодосийского лже-минера

Сотрудниками ФСБ задержан мужчина, сообщивший ложную информацию о минировании здания ГИБДД в Феодосии.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю.

2 марта этого года в Феодосии неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании здания ГИБДД. На место выехали оперативные службы, которые выяснили, что никаких взрывоопасных предметов в здании не находится.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан гражданин, совершивший анонимный звонок. Им оказался житель Феодосии 1967 года рождения, который сообщил о «террористической угрозе» в целях дестабилизации деятельности органов власти», - говорится в сообщении ФСБ.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти». Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Во время рейда в Севастополе выявлено более 100 нелегальных мигрантов. В Севастополе полицейские подвели итоги мероприятий по противодействию незаконной миграции.

Костры под запретом: дачникам напомнили о новых штрафах. Расстояние от кострища до ближайших строений должно составлять не менее 30 метров.

Крымчанин заплатит крупный штраф за падение девушки с лошади. Житель Алушты заплатит крупный штраф за инцидент с несовершеннолетней, которая получила травму во время верховой езды.

Крымчанина поймали при попытке вывезти с полуострова кораллы. Крымские таможенники в пункте пропуска «Армянск» не позволили местному жителю вывезти из Крыма два коралла, которые он вез для своей дочери.