Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали феодосийского лже-минера
Сотрудниками ФСБ задержан мужчина, сообщивший ложную информацию о минировании здания ГИБДД в Феодосии.
Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю.
2 марта этого года в Феодосии неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании здания ГИБДД. На место выехали оперативные службы, которые выяснили, что никаких взрывоопасных предметов в здании не находится.
«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан гражданин, совершивший анонимный звонок. Им оказался житель Феодосии 1967 года рождения, который сообщил о «террористической угрозе» в целях дестабилизации деятельности органов власти», - говорится в сообщении ФСБ.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти». Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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