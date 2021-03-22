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Общество

Снова снег и сильный ветер: в Крыму объявили штормовое предупреждение

13:08 понедельник, 22 марта 2021

В ближайшее время в Крыму ожидается ухудшение погодных условий, предупредили в пресс-службе МЧС РК.

По данным крымского гидрометцентра, в связи с прохождением южного циклона, вечером 22 марта, в течение суток 23 марта в Крыму ожидается сильный дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Усиление северо-восточного с переходом на северо-западный ветра до 20-25 м/с.

В чрезвычайном ведомстве предупредили, что в таких условиях есть высокая вероятность чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, возможно подтопление территорий, увеличение количества ДТП и другие происшествия.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», - предупредили в МЧС.

Ранее о приближении непогоды сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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