Севастопольский театр танца представит зрителям обновленное «Аргентинское танго»

Любителей творчества знаменитого аргентинского композитора Астора Пьяццоллы вновь ожидает встреча с его произведениями на севастопольской сцене.

В Академическом театре танца имени Вадима Елизарова готовы представить на суд зрителей обновленный хореографический спектакль «Аргентинское танго».

Чувственность в каждом движении, безмолвный диалог, наполненный страстью, которую едва удается сдержать. Суть аргентинского танго – в отсутствии заученных движений. Каждый из танцующих ориентируется на сигналы, поступающие от партнера. Артисты Севастопольского театра танца c помощью изысканной хореографии вновь открывают публике секреты, которые таят в себе завораживающие мелодии Астора Пьяццоллы, в прошлом веке буквально взорвавшие музыкальный мир.

Александр Елизаров, директор Севастопольского академического театра танца, заслуженный артист Украины: «Такая значимая дата – 100-летие композитора Астора Пьяццоллы, главного композитора всего аргентинского направления. И, конечно, мы не могли обойти стороной такую дату. Мы решили сделать, скажем так, переиздание, капитальное восстановление этого спектакля».

Первая версия спектакля «Аргентинское танго» увидела свет в 2001 году. Это была постановка основателя театра Вадима Елизарова, которая в течение многих лет имела большой успех у зрителей. В то время артисты решились на творческий эксперимент и ушли от привычной для них лексики бального танца. Сегодня хореография на музыку Пьяццоллы заиграла совершенно новыми красками.

Наталья Иванова, главный балетмейстер Севастопольского театра танца, заслуженная артистка Украины: «Мы привнесли более ярко новые направления аргентинского танго. На мой взгляд, наиболее ярко раскрыли образ главного персонажа – Примадонны аргентинского танго, ощущение обожания и признания ее всех мужчин».

Евгения Гордиенко, солистка Севастопольского театра танца, заслуженная артистка Украины: «Мы долго не могли определиться, кто же она и почему все мужчины должны хотеть с ней потанцевать. И в итоге решили, что просто эта женщина, которая знает себе цену и которая является асом в этом деле».

Что же произойдет в одном из кафе на окраине Буэнос-Айреса, отправиться в которое артисты приглашают зрителей? Добьется ли в конце концов кто-нибудь из мужчин взаимности от Примадонны? Ведь именно для этого, согласно сюжету спектакля, они каждый вечер собираются здесь. А чувственный танец – их главное оружие.

Артем Герус, солист Севастопольского театра танца, заслуженный артист Крыма: «Мой герой дон Фредерико, так же, как и второй герой дон Лучиано, они сражаются в танго за эту примадонну».

Новая версия спектакля «Аргентинское танго» обещает публике немало сюрпризов. Музыка Астора Пьяццоллы перенесет в неповторимый мир взаимоотношений мужчины и женщины, а мастерство танцоров сумеет передать его атмосферу, наполненную откровением души, красотой и соблазном. Оценить обновленную постановку севастопольские зрители смогут уже в эти выходные.

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