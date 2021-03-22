Происшествия
Расстрелял три остановки: в Судаке поймали 18-летнего вандала
На молодого жителя курортной Алушты завели уголовное дело после того, как он решил продемонстрировать своей возлюбленной навыки стрельбы из пневматического оружия.
К правоохранителям обратились жители Судака и сообщили, что неизвестные повредили три остановки общественного транспорта.
Полицейские установили злоумышленника. Вандалом оказался 18-летний ранее судимый житель Алушты.
«Молодой человек приехал в Судак в гости к своей девушке. Поздно вечером во время прогулки молодой человек, решив показать себя перед возлюбленной в качестве меткого стрелка, начал стрелять из пневматического пистолета по стеклам остановки общественного транспорта», - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Сейчас в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «вандализм». Ему грозит до 40 тысяч рублей штрафа или обязательные работы на срок до 360 часов или до одного года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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