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«Райффайзенбанк» просит признать банкротом «Консоль ЛТД»
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«Райффайзенбанк» обратился в Арбитражный суд Республики Крым с иском о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Фирма «Консоль ЛТД» (Украина), с кредитной задолженностью почти 4,2 млрд рублей.
Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на определение суда о принятии искового заявления.
«Заявление акционерного общества «Райффайзенбанк» о признании общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Консоль ЛТД» несостоятельным (банкротом) принять к производству и возбудить производство по делу», – цитирует агентство определение суда.
Уточняется, что заявление подано к украинскому юрлицу, так как в судебном акте идет ссылка на код «Консоли» в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ).
Также «Райффайзенбанк» просит суд утвердить временным управляющим компании-должника Александра Прошина и включить почти 4,2 млрд рублей в реестр требований кредиторов.
Третьим лицом к участию в деле суд привлек управление Федеральной налоговой службы России по Республике Крым.
По данным «Интерфакса», фирма «Консоль ЛТД» в Украине объявлена банкротом. Процедура была запущена в 2012 году, в марте 2017 года было принято судебное решение о признании юрлица банкротом и открытии ликвидационной процедуры. С июля 1993 года по ноябрь 2001 года гендиректором ООО «Фирма «Консоль ЛТД», ее президентом-председателем и главой правления был нынешний председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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