Прогноз погоды в Крыму на понедельник 22 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 22 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (сильный дождь), уровень опасности желтый, туман (туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 97 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 93 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью около 2 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 82 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 10, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 83 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 83 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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