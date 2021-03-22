Приезжий расстреливал из пистолета остановки общественного транспорта в Крыму

В Судаке нашли вандала, который разбил стеклянные стены трех остановочных павильонов по улице Коммунальной.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава администрации города Игорь Степиков.

По его словам, нарушителя общественного порядка нашли благодаря камерам наблюдения. Полиция уже задержала «героя».

«Парень не местный, расстреливал стекла остановок из пневматического пистолета, как он утверждает, из хулиганских побуждений. После задержания, парень раскаялся в содеянном и сам изъявил желание попросить прощения у судакчан», – написал Степиков.

Он предостерег всех от подобных необдуманных поступков и призвал уважать город и людей, которые живут в Судаке.

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