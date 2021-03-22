Поезда вместо жилья: железная дорога может оставить жителей Инкермана без крыши над головой

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Жители Инкермана рискуют остаться без единственного стадиона, а люди, проживающие на одной из улиц города, и вовсе – без крыши над головой.

Все потому, что в ближайшее время в Инкермане должны начать строительство новой железнодорожной ветки, которая должна увезти поезда в обход Свято-Климентовского монастыря. Кроме того, тоннель, который планируют пробурить в одной из скал, может уничтожить десятки объектов культурного наследия.

Татьяна Иванова поселилась в Инкермане во второй половине 90-х годов, переехав с маленьким ребенком на юг Крыма из Красноперекопского района. Инкерман и его окрестности уже тогда считались депрессивным районом, оттого, вспоминает она, жилье здесь стоило значительно дешевле, чем в самом Севастополе.

Улица Коломенская, где уже более десяти лет проживает Татьяна, небольшая, всего несколько десятков домов, преимущественно, индивидуальной застройки. Неподалеку расположено знаменитое озеро Святого Климента, а за ним – главная достопримечательность Инкермана – крепость Каламита.

Сейчас как минимум часть Коломенской улицы может прекратить свое существование. Несколько дней назад, говорит Татьяна, несколько людей в светоотражающих манишках ходили вдоль улицы, расставляя колышки с специальными лентами. Когда жители поинтересовались назначением этих лент, рабочие им ответили, что дома пойдут под снос по причине строительства новой железной дороги.

«Об этом, как вы поняли, люди узнали случайно. Никто к ним не приходил, не разговаривал, не сообщал о том, что дома будут или могут снести. У нас много пожилых людей живет и все сейчас в полном оцепенении, не знают, что делать и чего дальше ждать», – сетует Татьяна.

Ее соседи задаются вопросом, что если власть будет следовать такой логике, то и сносить их дома могут начать тоже без предупреждения.

«Ночью подгонят бульдозер и все сравняют с землей», – говорит она.

Жители Инкермана утверждают, что построить новую железную дорогу наместник Свято-Климентовского монастыря епископ Каллиник (Константин Чернышев) просил лично у президента России Владимира Путина.

Татьяна Иванова добавляет, что представители церкви неоднократно поднимали вопрос о том, что «гул от проходящих мимо поездов и электричек нарушает покой в монастыре».

Вместе с тем, на официальном сайте Кремля указано, что 5 февраля прошлого года Путин утвердил поручение на проектирование электрифицированных железнодорожных путей «в обход Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря».

Севастопольские власти отреагировали на поручение Путина достаточно оперативно. Так, закупка на разработку проектно-сметной документации новой железной дороги была опубликована в конце февраля 2020 года, а уже спустя два месяца был заключен соответствующий контракт.

В то время как жители Инкермана переживают за собственные дома и объекты социальной инфраструктуры, ученые говорят о том, что скальный тоннель, который собираются пробурить, может уничтожить сразу несколько объектов культурного наследия.

Как следует из проекта, два тоннеля для железнодорожных колей прорубят в Загайтанской скале. Согласно тексту экспертизы, выводы которой, собственно, и дали зеленый свет для строительства, на территории скалы находятся четыре исторических объекта: могильник № 9, средневековый пещерный монастырь, поселение и убежище тавров и Загайтанское укрепленное поселение.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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