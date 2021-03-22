Пляжи Крыма превращаются в птичьи кладбища

фото © КерчьИНФО

На протяжение долгого времени керчане замечают безжизненные тушки птиц в разных районах города и задаются вопросами, что могло послужить причиной массовому мору.

В очередной раз трупы животных были замечены на пляжах недалеко от Керчи.

«18 марта решили поехать отдохнуть с друзьями в сторону с Заветное, на перешеек, между озером Тобечик и проливом. Сказать, что мы были удивлены, не то слово. Пляж грязный, весь в бутылках, пластике, остатках пищи и еще не пойми чего. Но хуже всего — это десятки трупов птиц. Около двух десятков, и это только то, что мы насчитали. Если пройтись по берегу до самого конца, наверняка, еще больше. Естественно, разочарованные, мы уехали ни с чем», - рассказала керчанка Дарья.

Она добавила, что на обратном пути они с друзьями заехали в Героевское. Однако и здесь их ждало разочарование. Потому что картина с трупами птиц повторилась. Кроме того, девушку возмущает тот факт, что пляжи усыпаны не только мертвыми тушками животных, но и мусором. А лестницы сломаны и небезопасны. «Если сейчас уже пляжи в таком состоянии, то что будет летом? Не очень-то приятно отдыхать среди трупов животных», - задается вопросом девушка, ее цитирует КерчьИНФО.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В евпаторийском парке им. Фрунзе массово спилили деревья. Прокуратура Евпатории проводит проверку по факту публикации в социальных сетях фотографий массовой санитарной обрезки и сноса деревьев в парке им. Фрунзе, которая вызвала обеспокоенность у местных жителей.

Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря. Разведка и добыча глубинных подземных источников пресной воды под дном Азовского моря, о которой ранее сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, хороша с точки зрения управления знаниями о земле.

В Никитском ботсаду началось первое весеннее цветение. В Никитском ботаническом саду (Ялта) раскрылись первые раннецветущие тюльпаны, а также наблюдается весеннее цветение других растений, сообщают в пресс-службе ботсада.

В районе Большой Севастопольской тропы обнаружили вырубку деревьев. Жители Севастополя обеспокоены мероприятиями, проводимыми на лесной территории в районе села Терновка.