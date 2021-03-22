«Некуда девать туристов»: в Крыму заявили о ежемесячном росте турпотока

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Ежемесячный прирост туристического потока в Крым в 2021 году составляет 10-15% к показателям прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым.

«С начала этого года прирост по турпотоку составляет ежемесячно 10-15% к прошлому году. Во время весенних праздников и школьных каникул объекты размещения испытывают большую нагрузку на номерной фонд, а в наиболее популярных отелях и санаториях нет свободных номеров. В прошлом году отрасль ощутила максимальную загрузку на все сферы, когда прирост по турпотоку к 2019 году достигал 40%», – сообщили в министерстве.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на пленарном заседании в рамках республиканского бизнес-форума «Достижение. Новое время» в Алуште напомнил, что в прошлом году Крым единственный из всех субъектов России показал рост доходов в курортной сфере.

«По данным Росстата, Крым – единственный регион в стране, который показал прирост по валовому доходу от туристической сферы, причем достаточно серьезный – на 9,5%. А прямые налоговые поступления выросли на 2,5% и составляют более 7,8% в совокупном доходе региона. При этом мультипликативный эффект дает до 25-35% в валовом доходе региона от туризма», – сказал Волченко.

В целом за семь лет в регионе открыли 44 новых отеля, построили более трех тысяч новых номеров, реконструировали и ввели в оборот 334 средства размещения и 30 совершенно новых объектов показа. Количество пляжей увеличилось с 260 в 2014 году до современных и оборудованных 455 по состоянию на 2020 год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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