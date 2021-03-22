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Происшествия

Неизвестные разбросали щенков по Северной стороне Севастополя

19:47 понедельник, 22 марта 2021
Севастополь

Бездомные животные сегодня становятся неотъемлемыми и постоянными обитателями всех районов Севастополя.

Взрослые собаки давно облюбовали остановки общественного транспорта, рынки и дворы многоквартирных домов, однако в последнее время к ним стали добавляться совсем маленькие щенки с явными признаками искусственно выведенных пород.

В минувшие выходные жители Северной стороны Севастополя нашли двух щенков из одного помета, брошенных на разных улицах города. Как рассказала ForPost местная жительница по имени Светлана, один из них был найден девушкой в районе кладбища, другого на Радиогорке обнаружили дети.

«Это обычная практика, когда люди выбрасывают по пять-восемь щенков в разных районах города, происходило это повсеместно и постоянно. Но такого „завала» щенков, как сейчас, ни я, ни другие люди, интересующиеся вопросом, еще никогда не видели — по 11, по 12 в разных районах города», — рассказала ForPost местная жительница.

Состояние взятого женщиной на передержку щенка сейчас хорошее — ему планируют найти хозяев через Интернет или существующие волонтерские организации.

Однако будущее других разбросанных щенков для небезразличной жительницы города остается неизвестным.

«Вот эти два щенка сейчас оказались в руках, но неизвестно — сколько было остальных? Если рядом родила бездомная собака — мы стараемся их пристроить и стерилизовать. Но это однозначно домашние приплоды с помесью лабрадора или другой породы», — отметила Светлана.

Решить существующую проблему могла бы процедура стерилизации, которая, по словам горожанки, в среднем обходится хозяевам питомцев в три тысячи рублей (сумма может сильно варьироваться в зависимости от веса животного).

Если данная услуга жителям не по карману — они всегда могут обратиться в благотворительные фонды и волонтерские организации, которые специализируется на этом вопросе. Волонтеры всегда могут оказать содействие, подчеркнула жительница Севастополя.

В тексте использованы материалы: Форпост

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