Происшествия
Мошенники украли деньги у пенсионерки, когда она пыталась купить авиабилет в Крым
Пенсионерка из Воткинска (Удмуртия) стала жертвой мошенников, когда попыталась купить авиабилет в Крым.
Как сообщила обратившаяся в полицию женщина, она решила приобрести билет в интернете. На одном из сайтов по продаже билетов она перешла по указанной ссылке и ввела реквизиты карты, после чего у нее списались 33 000 рублей. При этом факт покупки билетов зафиксирован не был.
По факту кражи денежных средств с банковского счета было возбуждено уголовное дело.
В тексте использованы материалы: МК
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