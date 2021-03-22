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Происшествия

Мошенники украли деньги у пенсионерки, когда она пыталась купить авиабилет в Крым

09:55 понедельник, 22 марта 2021

Пенсионерка из Воткинска (Удмуртия) стала жертвой мошенников, когда попыталась купить авиабилет в Крым.

Как сообщила обратившаяся в полицию женщина, она решила приобрести билет в интернете. На одном из сайтов по продаже билетов она перешла по указанной ссылке и ввела реквизиты карты, после чего у нее списались 33 000 рублей. При этом факт покупки билетов зафиксирован не был.

По факту кражи денежных средств с банковского счета было возбуждено уголовное дело.

В тексте использованы материалы: МК

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