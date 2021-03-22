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Власть

Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов

06:33 понедельник, 22 марта 2021
Керчь
Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов

фото © tochka-na-karte.ru

Министр культуры Крыма назвала керченских грифонов орлольвами, которые охраняют ворота в ад.

Молодежь не выдержала издевательства со стороны курирующей Керчь министра культуры Крыма Арины Новосельской, назвавшей городских грифонов орлольвами, охраняющими ворота в ад.

Ранее в ходе визита главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова в Керчь Новосельская в присутствии губернатора Аксенова назвала грифонов орлольвами. Затем министр в комментарии «Крым 24» заявила, что ее слова вырвали из контекста.

«Когда говорила про Митридатскую лестницу, заявила, что древнюю Керчь охраняют грифоны. Гость спросил кто это. Пояснила, что это мифические существа, симбиоз орлов и львов. Для ясности и сказала слово «орлолев». Мы друг друга поняли, улыбнулись и пошли смотреть лестницу дальше. Потом журналисты вырвали фразу из контекста», - сказала Новосельская.

На самом деле все происходило так:

В ответ на это жители города потребовали Новосельскую публично извиниться. Молодежь сняла видеопародию на очередной курьез министра культуры:

Ранее Арина Новосельская выругалась матом в прямом эфире на совещании Сергея Аксенова.

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Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов

Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов видео

Министр культуры Крыма назвала керченских грифонов орлольвами, которые охраняют ворота в ад.

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