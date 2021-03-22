Общество
Когда в Крыму начнется настоящая весна
фото © Новости Крыма
По-настоящему весенние температуры придут в Крым в первой декаде апреля.
Об этом рассказал крымский климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Рябов, сообщает пресс-служба вуза.
По словам ученого, весна в Крыму началась тогда, когда среднесуточная температура закрепилась выше нуля.
«В ближайшее время температура будет колебаться днем от +5 до +10 градусов, а ночью – от +2 до +3. И так будет примерно до конца марта. А вот в апреле можно ждать настоящего потепления с постепенным повышением среднесуточной температуры от +10 до +15 градусов», - пояснил Рябов.
Настоящее же лето с температурами выше 15 градусов тепла, начнется в Крыму с первой декады мая, спрогнозировал специалист.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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