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Общество

Когда в Крыму начнется настоящая весна

18:14 понедельник, 22 марта 2021
Когда в Крыму начнется настоящая весна

фото © Новости Крыма

По-настоящему весенние температуры придут в Крым в первой декаде апреля.

Об этом рассказал крымский климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Рябов, сообщает пресс-служба вуза.

По словам ученого, весна в Крыму началась тогда, когда среднесуточная температура закрепилась выше нуля.

«В ближайшее время температура будет колебаться днем от +5 до +10 градусов, а ночью – от +2 до +3. И так будет примерно до конца марта. А вот в апреле можно ждать настоящего потепления с постепенным повышением среднесуточной температуры от +10 до +15 градусов», - пояснил Рябов.

Настоящее же лето с температурами выше 15 градусов тепла, начнется в Крыму с первой декады мая, спрогнозировал специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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