Какой сегодня праздник 22 марта

Сегодня, 22 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день таксиста (International Taxi Driver Day)

Ежегодно 22 марта во многих странах таксисты отмечают свой профессиональный праздник - Международный день таксиста.

Именно 22 марта 1907 года на улицах Лондона появилось первое такси. Это были автомобили, оборудованные специальными счетчиками, которые показывали сколько именно проехал пассажир такси. Мы обязаны английским такси не только датой праздника, но и самим словом такси, которое образовали лондонские таксисты из двух слов: французского «такса» - пошлина и греческого «метрон» - измерение. Счетчик получил название «таксометр», и из него образовались всем известные «такси» и «таксист».

Всемирный день водных ресурсов (World Water Day)

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды (World Water Day или World Day of Water). Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

Ежегодно одно из учреждений ООН назначается координатором мероприятий Всемирного дня водных ресурсов и отвечает за продвижение новой темы под руководством Административного комитета по координации.

22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества. Практические усилия могут помочь углубить общественное понимание как проблем, так и решений в этой области. Для достижения положительных результатов необходимо превратить слова в обязательства и действия в рамках общей темы.

Жаворонки, Сороки

На Жаворонки день с ночью меряются. Зима кончается, весна начинается. Это один из весенних праздников, который был посвящен встрече Дня весеннего равноденствия, которое было чуть ли не главным событием в жизни наших предков-славян.

Также сегодня, 22 марта, отмечают такие праздники:

- День Балтийского моря (Baltic Sea Day)

- День Лиги арабских государств

- День водкохлебов

- День 40 Севастийских мучеников

- День Кап-кап-капели

- День валяния дурака (National Goof Off Day) в США

- День чувствования себя молодым (As Young As You Feel Day) в США

- День отмены рабства в Пуэрто-Рико

- День посадки деревьев на Синт-Мартене

- День Народно-революционной партии Лаоса

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Иван, Феодул, Николай, Горгоний, Феофил, Александр, Афанасий, Гай (Гаий), Дометиан, Домн, Кирилл, Кандид, Леонтий, Клавдий, Исихий, Тарас, Акакий, Аэтий, Аглай (Аглаий), Ангий (Аггий), Валент (Уалент, Уал), Валерий, Вивиан, Евноик (Евник), Екдит (Екдикий), Илиан, Илья (Илий), Ираклий, Кесарь (Кесарий), Кирион (Кирий), Ксанфий, Лисимах, Мелитон, Приск, Сакердон, Северьян (Севериан), Сисиний, Смарагд, Урпасиан, Филоктимон, Флавий, Худион.

Что происходило 22 марта в прошлые годы

816 - римский папа Стефан IV (V) выбирается преемником Льва III.

1312 - по настоянию короля Франции Филиппа IV Красивого папа римский Климент V распустил католический духовно-рыцарский орден тамплиеров (храмовников). Собственность ордена во всей Европе перешла к другим церковным орденам или была конфискована государством.

1613 - группа пуритан отправляется из Англии в Америку, где они начнут строить Бостон.

1633 - Галилей коленопреклоненно отрекается от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор.

1634 - Рембрандт женится на Саскии, воспетой им на многих полотнах.

1654 - в Москву прибывает посольство Богдана Хмельницкого для определения статуса запорожских казаков в составе России.

1675 - король Англии Карл II основывает Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Меридиан, проходивший через обсерваторию, был принят английскими моряками за точку отсчета.

1841 - в США патентуется производство крахмала.

1874 - впервые проводится игра в большой теннис.

1876 - принятие конституции Испании.

1882 - Конгресс США запретил многоженство.

1888 - собравшиеся в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали Английскую футбольную лигу.

1895 - в Париже братья Люмьер впервые показали специально приглашенной публике фильм. На белом экране зрители увидели рабочих, выходящих с фабрики братьев.

1897 - в отдельном кабинете ресторана «Славянский базар» происходит встреча В. И. Немировича-Данченко с К. С. Станиславским. День этой встречи считается днем рождения Московского художественного театра. Инициатором встречи был Немирович-Данченко.

1904 - в лондонской газете «Иллюстрейтед Миррор» впервые в мире публикуется цветная фотография.

1907 - в Лондоне на улицах появились первые такси со счетчиками.

1963 - группа «Битлз» выпускает альбом Please Please Me, свой первый долгоиграющий альбом в Великобритании, который сразу же занимает лидирующие позиции в британских хит-парадах.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 марта. Какие праздники будут завтра?

