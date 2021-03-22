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Водный кризис

Еще три «мертвых» водохранилища могут появиться в Крыму

10:45 понедельник, 22 марта 2021
Еще три «мертвых» водохранилища могут появиться в Крыму

фото © Новости Крыма

Несмотря на обильные осадки, запасы пресной воды на полуострове продолжают сокращаться.

Три крымских водохранилища могут повторить печальную судьбу Симферпольского и Загорского. Об этом свидетельствует инфографика министерства ЖКХ республики.

Судя по опубликованным данным, уровень воды в Балановском, Тайганском и Старокрымском водохранилищах приблизился к отметке «мертвого объема». При этом запасы Счастливенского и Белогорского водохранилищ увеличились – сейчас в этих водоемах больше всего пресной воды.

Ранее сообщалось о том, что озеро Бугаз, расположенное недалеко от Судака, оказалось под угрозой исчезновения.

Напомним, что жители Симферополя, Симферопольского района и Бахчисарая получают воду по графику с лета прошлого года. Позднее жесткое ограничение водоснабжения началось в Ялте, Евпатории, Белогорске и Алуште.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В Алуште под мусоровозом провалился асфальт. В Алуште на улице Ялтинской в связи с прорывом водопровода на дороге размыло грунт. В появившийся провал заехал мусоровоз фирмы «Альтфатер».

«Большая» вода для Симферополя: что известно о новом крымском водоводе. Власти Крыма запустили Бештерек-Зуйский водозабор. Он обеспечивает водой Симферополь, потерявший недавно основные источники водоснабжения, из-за чего его жителям полгода подают воду по графику.

Власти Судака гарантировали долю Кайзеру, Магу и Бакалавру. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила конкурс на рекультивацию свалки в Судаке (полигон ТБО на трассе Судак – Богатовка в районе здания МЧС).

Графики подачи воды в Крыму никто отменять не собирается. Вода в Симферополе по-прежнему будет подаваться по графику, но к концу года ситуация может измениться к лучшему.

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