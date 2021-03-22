Водный кризис
Развитие сюжета: Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря ● «Большая» вода для Симферополя: что известно о новом крымском водоводе ● Графики подачи воды в Крыму никто отменять не собирается ● Специалисты считают решение строить в Крыму опреснители опасным ● Опреснительную установку в Ялте построят еще не скоро
Еще три «мертвых» водохранилища могут появиться в Крыму
фото © Новости Крыма
Несмотря на обильные осадки, запасы пресной воды на полуострове продолжают сокращаться.
Три крымских водохранилища могут повторить печальную судьбу Симферпольского и Загорского. Об этом свидетельствует инфографика министерства ЖКХ республики.
Судя по опубликованным данным, уровень воды в Балановском, Тайганском и Старокрымском водохранилищах приблизился к отметке «мертвого объема». При этом запасы Счастливенского и Белогорского водохранилищ увеличились – сейчас в этих водоемах больше всего пресной воды.
Ранее сообщалось о том, что озеро Бугаз, расположенное недалеко от Судака, оказалось под угрозой исчезновения.
Напомним, что жители Симферополя, Симферопольского района и Бахчисарая получают воду по графику с лета прошлого года. Позднее жесткое ограничение водоснабжения началось в Ялте, Евпатории, Белогорске и Алуште.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
В Алуште под мусоровозом провалился асфальт. В Алуште на улице Ялтинской в связи с прорывом водопровода на дороге размыло грунт. В появившийся провал заехал мусоровоз фирмы «Альтфатер».
«Большая» вода для Симферополя: что известно о новом крымском водоводе. Власти Крыма запустили Бештерек-Зуйский водозабор. Он обеспечивает водой Симферополь, потерявший недавно основные источники водоснабжения, из-за чего его жителям полгода подают воду по графику.
Власти Судака гарантировали долю Кайзеру, Магу и Бакалавру. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила конкурс на рекультивацию свалки в Судаке (полигон ТБО на трассе Судак – Богатовка в районе здания МЧС).
Графики подачи воды в Крыму никто отменять не собирается. Вода в Симферополе по-прежнему будет подаваться по графику, но к концу года ситуация может измениться к лучшему.
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