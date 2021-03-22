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Водный кризис

Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис

18:32 понедельник, 22 марта 2021
Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис

фото © Новости Крыма

Ситуация, по мнению властей, стабилизировалась.

Сегодняшнее заседание оперативного штаба по водообеспечению Крыма стало последним. Глава республики Сергей Аксенов объявил о том, что такой формат себя исчерпал.

«С учетом того, что у нас ситуация по графикам более-менее стабилизируется, договариваемся, что в следующий понедельник штаб в таком формате не проводим», — объявил Аксенов в прямом эфире.

Теперь оперативные решения властей по спасению Крыма из «водного» кризиса будут озвучивать на еженедельных брифингах Министерства ЖКХ республики или ГУП «Вода Крыма» по понедельникам. Итоги будут подводиться каждый четверг в ходе видеоконференции с главами регионов, министерств и ведомств.

Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева согласилась с тем, что оперштабы следует упразднить: крымчане уже свыклись с графиками подачи воды, поэтому перестали остро реагировать. Кроме этого, стало гораздо меньше разрывов в сетях, на которые чаще всего жаловались в начале кризиса.

«Поэтому можно говорить о некой стабилизации на данном этапе, но это еще не решение проблемы, графики подачи воды не отменили», — отметила эксперт ForPost.

По ее мнению, ситуация значительно улучшится, когда начнется массовая замена изношенных сетей водоснабжения и будет создана система сохранения осадков в виде прудов-накопителей.

Также глава Крыма предложил упразднить оперштабы по распространению коронавируса, пандемия которого длится в республике больше года, причем первое время они были ежедневными, а затем стали еженедельными. Министр здравоохранения Крыма или глава регионального Роспотребнадзора ограничатся еженедельными брифингами.

В тексте использованы материалы: Форпост

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Водный кризис
Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис

Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис

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Водный кризис
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