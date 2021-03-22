Четыре корабля НАТО находятся в акватории Черного моря

В Черном море находятся сразу четыре корабля НАТО.

Соответствующие данные предоставляет мониторинговый ресурс MarineTraffic.

В частности, американский эсминец USS Thomas Hudner был замечен на выходе из полива Босфор, он держал курс вглубь Черного моря. Кроме него, по данным 6-ого флота НАТО в акватории находятся ракетный крейсер USS Monterey и два фрегата. Они прибыли для участия в учениях «Морской щит», которые проводит Румыния.

Командир USS Monterey Джозеф Баггет заявил, что корабли находятся в Черном море. В том числе, для «укрепления безопасности и стабильности в регионе».

Корабли USS Monterey и USS Thomas Hudner включены в состав ударной группы, флагманом которой является авианосец USS Dwight D. Eisenhower.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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