15 человек на машине застряли в снежном заносе на Ай-Петри

На выходных дежурная смена спасателей при патрулировании на плато Ай-Петри обнаружила автомобиль в снежном заносе, в котором находилось 15 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Спасатели с использованием шанцевого и такелажного снаряжения эвакуировали автомобиль из снежного заноса в безопасное место, откуда он самостоятельно смог продолжить движение. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались. С ними была проведена разъяснительная и профилактическая беседа.

Еще одно происшествие произошло на Ай-Петри сегодня ночью. В 3:50 в службу спасения поступило сообщение о застрявшем в снегу автомобиле, в котором находится два человека.

Спасатели с помощью лебедки эвакуировали автомобиль и сопроводили в безопасное место. С пострадавшими также была проведена профилактическая беседа.

Напомним, 19 марта плато Ай-Петри замело снегом. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни и в других регионах Крыма будет дождь со снегом и ураганный ветер. В связи с этим специалисты МЧС Республики Крым рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок по труднопроходимой местности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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