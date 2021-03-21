Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря

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Разведка и добыча глубинных подземных источников пресной воды под дном Азовского моря, о которой ранее сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, хороша с точки зрения управления знаниями о земле.

Однако как источник питьевой воды эти запасы рассматривать сложно до тех пор, пока не будет оценено ее качество. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По его словам, информация о нахождении источников пресной воды под Азовским морем была получена еще во время разведработ в советское время.

«В советское время были оценки палеорусел Дона, по которым туда (под Азовское море – ред.) может попадать какое-то количество пресной воды. Сегодняшняя техника позволяет сканировать земную поверхность и видеть по спектру нахождение тех или иных элементов, в частности, водных запасов. Другой вопрос, какого качества там вода, на какой глубине она будет находиться и каков ее реальный ресурс, если учитывать, что жители Краснодарского края в прошлом году столкнулись с маловодным периодом, отсутствием воды в реках Дон и Кубань», - оценил Копачевский.

Вместе с тем сам факт проведения разведывательных работ в бассейне Азовского моря специалист оценил положительно.

«Любые разведывательные мероприятия, которые не делались с советских времен, это хороший шаг в будущее. Это системная работа, которая позволяет хоть как-то управлять знаниями о земле», - подчеркнул он.

Технология добычи воды с таких больших глубин также не нова: по словам завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И. Вернадского Ильи Николенко, подобный опыт использовала Ливия, когда в пустыне искала нефть, а нашла огромные запасы пресной воды.

«Но следует помнить, что все подземные запасы исчерпаемы, их нельзя использовать бесконечно», - предупредил Николенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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