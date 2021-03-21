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Происшествия

Водитель Mitsubishi пытался скрыться после столкновения с Harley-Davidson в Крыму

09:04 воскресенье, 21 марта 2021

Полицейские задержали водителя легковушки, который сбил мотоциклиста и сбежал с места ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Установлено, что 19 марта 2021 около 18.00 водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по автодороге Феодосия - Керчь вблизи с. Береговое, не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу движения, где допустил столкновение с водителем мотоцикла Harley-Davidson», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после столкновения, в нарушение правил дорожного движения, водитель автомобиля 1961 года рождения покинул место ДТП. «Водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в больницу», - уточнили в МВД.

Сотрудниками отдела ГИБДД отдела МВД России по Феодосии провели комплекс мероприятий направленных на розыск виновника ДТП. В результате он был задержан и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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