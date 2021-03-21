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Власть

В Ялте чиновница помогла предпринимателю «увести» землю и здания

15:52 воскресенье, 21 марта 2021
Ялта
В Ялте чиновница помогла предпринимателю «увести» землю и здания

фото © Новый день

В Ялте возбуждено уголовное дело в отношении бывшей начальницы городского подразделения Госкомрегистра: чиновница подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий

Как сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в 2018 году экс-зампредседателя Государственного комитета по госрегистрации и кадастру Республики Крым – начальница Ялтинского городского управления поручила подчиненным зарегистрировать право собственности предпринимателя на земельный участок площадью 2 тысячи квадратных метров в Ялте и расположенные на нем нежилые объекты площадью около 1 тысячи «квадратов», зная. Что эта земля принадлежит другой фирме.

Затем на основании договоров купли-продажи земельного участка и зданий и иных документов в Едином госреестре недвижимости были зарегистрированы сведения о переходе права собственности от фирмы к индивидуальному предпринимателю. В результате компании причинен материальный ущерб на сумму не менее 150 миллионов рублей.

В настоящее время в рамках расследуемого уголовного дела устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

В тексте использованы материалы: Новый день

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