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Власть

В Украине испытают ракету, способную ударить по Евпатории

08:19 воскресенье, 21 марта 2021
В Украине испытают ракету, способную ударить по Евпатории

фото © Википедия

ВСУ проведут военные испытания крылатой ракеты, способной добить до Евпатории.

Согласно сданным СМИ, на предстоящей неделе Вооруженные силы Украины намерены провести испытания недавно принятого на вооружение страны ракетного комплекса «Нептун», оснащаемого модернизированной советской крылатой ракетой Х-35.

Удар будет наноситься на расстоянии порядка 250 километров, что сопоставимо по расстоянию с ударом по Крыму, в частности, речь идет о Евпатории и части региона, располагающегося западнее.

Ракетные пуски по довольно странному стечению обстоятельств совпали с масштабными военными маневрами НАТО рядом с российскими границами, в связи с чем были высказаны предположения касательно того, что ракетные пуски могут являться частью программы учений, так как в маневрах «Sea Shield 2021» принимает участие и Украина.

На данный момент известно о том, что пуск ракеты будет осуществляться в направлении полигона, расположенного на границе Николаевской и Херсонской областей, однако, какие-либо иные подробности на этот счет Министерством обороны Украины не приводятся.

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