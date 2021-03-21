В Крыму могут появиться «отцовские патрули»

Активные папы Крыма хотят организовать «отцовские патрули» для обеспечения безопасности детей, сообщила детский омбудсмен республики Ирина Клюева.

По ее словам, в Крыму создают общественную организацию, которая объединит активных, неравнодушных отцов, “готовых на общественных началах заняться решением важных социально значимых вопросов по защите семейных ценностей».

С активистами этого отцовского движения Ирина Клюева провела встречу и обсудила «вопросы обеспечения комплексной безопасности детства, проведения рейдов отцовских патрулей, духовно-нравственного воспитания детей и подростков».

Кроме того, папы намерены заняться пропагандой здорового образа жизни и спорта.

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