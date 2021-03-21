В Крыму летний отдых вырастет в цене

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Динамический спрос может увеличить аппетиты коммерсантов.

В Крыму в преддверии курортного сезона подорожает летний отдых. Эксперты предупреждают, что прайсы поднимутся минимум на 10-15%. Не обойдется и без коммерсантов, желающих нажиться на отсутствии свободных номеров.

Только за прошлый год аренда номеров в Крыму подорожала более чем на 10%. Взлетевшие вверх прайсы списывали на пандемию и ее последствия. В этом году коронавирусные ограничения постепенно снимают и бизнес работает не в таких жестких условиях, как в сезоне-2020. Тем не менее без традиционного подъема цен не обойдется.

«Мы полагаем, что отдых подорожает на 10-15% процентов. Конечно, будут и те предприниматели, которые увеличат стоимость в два и три раза, ссылаясь на динамическое ценообразование, потому как при высоком спросе цены в отелях могут вырасти от 50 до 100% за номер», — рассказал ForPost вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Гигантская накрутка, скорее всего, будет единичной, но коммерсантам всегда на руку то, что ценового регулирования как такового в республике нет, поэтому верхние планки бизнес устанавливает исходя из своих аппетитов.

Так, в зависимости от звездности номер в отеле с инфраструктурой, например в Yalta Intourist, обойдется в среднем в 15 тысяч рублей. Можно будет найти обитель и подешевле, но не ниже 7 тысяч рублей. За 5 тысяч рублей, но это уже в отелях без инфраструктуры, поясняет наш собеседник.

Отдых в районе 50 тысяч рублей за сутки и выше предложат элитные отели премиум класса Mriya Resort & SPA, «Вилла-Елена» и «Pallasa».

При этом активный курортный сезон в Крыму начнется в этом году раньше обычного за счет туристов, которым не удалось отдохнуть в прошлом году из-за действующих в этот период коронавирусных ограничений.

В свою очередь председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей» Наталья Стамбульникова уверена, что здравомыслящие отельеры не станут взвинчивать расценки на отдых.

По ее словам, 10% — это тот адекватный максимум, который сможет покрыть увеличившиеся затраты бизнеса и не повлиять на отток туристов из регионов. При этом подорожание в первую очередь начнется в объектах, предлагающих не только проживание, но и дополнительные услуги.

Если же аппетиты отельеров будут чрезмерными, уже в следующем курортном сезоне стоит ожидать массовый отток туристов из региона, предупредила эксперт.

«Они сами себе выроют яму, потому как на следующий год откроются границы и будет отток отдыхающих из Крыма. И те, кто необоснованно повысит цены, обречет свой бизнес на простой», — объяснила наша собеседница.

По прогнозам Стамбульниковой, туристический сезон будет насыщенным. В среднем номер в малых отелях Крыма в зависимости от территориального расположения и предоставляемых услуг можно будет забронировать от 2 тысячи рублей и выше.

В тексте использованы материалы: Форпост

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